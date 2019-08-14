В Летнем саду 9 мая выступит духовой оркестр

Войти на территорию сада в День Победы можно свободно.

.Перед посетителями Летнего сада в понедельник, 9 мая, выступит духовой оркестр. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.

Насладиться игрой горожане смогут с 13:00 до 14:00. Музыкальную программу исполнит творческий коллектив ГУ МЧС. В репертуаре - музыка известных советских композиторов, вальсы и современные произведения. Войти на территорию сада в День Победы можно свободно.

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Фото: Русский музей