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В Летнем саду 9 мая выступит духовой оркестр
Сегодня, 17:30
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В Летнем саду 9 мая выступит духовой оркестр

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Войти на территорию сада в День Победы можно свободно.

.Перед посетителями Летнего сада в понедельник, 9 мая, выступит духовой оркестр. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея. 

Насладиться игрой горожане смогут с 13:00 до 14:00. Музыкальную программу исполнит творческий коллектив ГУ МЧС. В репертуаре - музыка известных советских композиторов, вальсы и современные произведения. Войти на территорию сада в День Победы можно свободно.

Ранее на Piter.tv: большая георгиевская лента украсит "Лахта Центр".

Фото: Русский музей

Теги: 9 мая, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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