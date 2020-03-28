Большая георгиевская лента украсит "Лахта Центр"

Подсветку включат 9 мая в 00 часов.

Гигантская георгиевская лента украсит "Лахта Центр" в День Победы. Об этом сообщили в группе комплекса в соцсети "ВКонтакте".

Подсветку включат 9 мая в 00 часов, а погаснет она в 6 утра 10 мая. На медиафасаде горожане увидят видеопоздравление.

Кроме того, в День Победы Дворцовый мост окрасится в цвета российского триколора. В привычный одноцветный режим подсветку вернут на следующий день вечером 10 мая. А еще до 15 мая фасады зданий Петербурга будут украшать световые инсталляции.

Видео: ВКонтакте / Лахта Центр