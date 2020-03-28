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Большая георгиевская лента украсит "Лахта Центр"

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Подсветку включат 9 мая в 00 часов.

Гигантская георгиевская лента украсит "Лахта Центр" в День Победы. Об этом сообщили в группе комплекса в соцсети "ВКонтакте".

Подсветку включат 9 мая в 00 часов, а погаснет она в 6 утра 10 мая. На медиафасаде горожане увидят видеопоздравление. 

Кроме того, в День Победы Дворцовый мост окрасится в цвета российского триколора. В привычный одноцветный режим подсветку вернут на следующий день вечером 10 мая.  А еще до 15 мая фасады зданий Петербурга будут украшать световые инсталляции.

Видео: ВКонтакте / Лахта Центр

 

Теги: 9 мая, день победы, лахта центр, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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