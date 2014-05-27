До 15 мая фасады зданий Петербурга будут украшать световые инсталляции

Изображения, которые жители Северной столицы увидят на домах, взяты из архивов Российской национальной библиотеки, Музея обороны и блокады Ленинграда.

С 7 по 15 мая фасады зданий Петербурга будут украшать светопроекции, напоминающие о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Изображения, которые жители Северной столицы увидят на домах, взяты из архивов Российской национальной библиотеки, Музея обороны и блокады Ленинграда. Например, на фасаде Российской национальной библиотеки можно будет наблюдать световую инсталляцию летящих журавлей.

Световые проекции петербуржцы увидят на Московском, 91, на 8-й линии В.О., 85А и на Шпалерной, 44Б. Создали световую программу сотрудники "Ленсвета".

Ранее на Piter.tv: oпоры фонарей на Большом проспекте П. С. получат синее освещение в честь "Зенита".

Фото: telegram / Пиотровский Онлайн