Муниципального депутата Самусева задержали перед акцией "Бессмертный полк" с портретом узника концлагерей

Мужчина с портрета, по сообщению СМИ, погиб на Украине в марте 2022 года.

Перед акцией "Бессмертный полк" в Петербурге задержали муниципального депутата МО №15 (Выборгский район) Сергея Самусева. На это обратила внимание "Фонтанка".

По предварительным данным, правоохранителям не понравился плакат, который собирался нести Самусев. На нем был портрет узника четырех нацистских концлагерей и украинского общественного деятеля Борис Романченко. В марте 2022 года в СМИ появилась информация о его смерти. Мужчина находился на Украине.

Отметим, что в этом году участникам акции уделяют пристальное внимание. Они должны пройти через рамку с металлодетектором.

Фото: ВКонтакте / Сергей Самусев