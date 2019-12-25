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Муниципального депутата Самусева задержали перед акцией "Бессмертный полк" с портретом узника концлагерей
Сегодня, 14:50
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Муниципального депутата Самусева задержали перед акцией "Бессмертный полк" с портретом узника концлагерей

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Мужчина с портрета, по сообщению СМИ, погиб на Украине в марте 2022 года.

Перед акцией "Бессмертный полк" в Петербурге задержали муниципального депутата МО №15 (Выборгский район) Сергея Самусева. На это обратила внимание "Фонтанка".

По предварительным данным, правоохранителям не понравился плакат, который собирался нести Самусев. На нем был портрет  узника четырех нацистских концлагерей и украинского общественного деятеля Борис Романченко. В марте 2022 года в СМИ появилась информация о его смерти. Мужчина находился на Украине. 

Отметим, что в этом году участникам акции уделяют пристальное внимание. Они должны пройти через рамку с металлодетектором.

Фото: ВКонтакте / Сергей Самусев

Теги: бессмертный полк, задержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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