Муниципального депутата Самусева задержали перед акцией "Бессмертный полк" с портретом узника концлагерей

Перед акцией "Бессмертный полк" в Петербурге задержали муниципального депутата МО №15 (Выборгский район) Сергея Самусева. На это обратила внимание "Фонтанка".
По предварительным данным, правоохранителям не понравился плакат, который собирался нести Самусев. На нем был портрет узника четырех нацистских концлагерей и украинского общественного деятеля Борис Романченко. В марте 2022 года в СМИ появилась информация о его смерти. Мужчина находился на Украине.
Отметим, что в этом году участникам акции уделяют пристальное внимание. Они должны пройти через рамку с металлодетектором.
Фото: ВКонтакте / Сергей Самусев
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