В Москве 85 процентов новых заболевших младше 65 лет

В столице сохраняется высокая доля заболеваемости среди детей и людей молодого возраста.

Среди сегодняшних новых случаев коронавируса в Москве только 15% это люди старше 65 лет.

За последние сутки по состоянию на утро 8 апреля в Москве выявили 660 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 5841 заболевших.

Среди вновь выявленных случаев 85% это дети, молодежь и люди активного возраста. Число людей от 66 до 80 лет составляет 11% (накануне эта цифра равнялась 9.5%), а люди старше 80 лет - 4% (накануне 5%). Дети составляют 6% (накануне 4%). Молодежь в возрасте от 18 до 45 лет оставляют самую большую долю инфицирования 44% (накануне 47,5%). Увеличилась доля людей более старшего возраста от 46 до 65 лет - 39% (накануне 33%).

За прошедшие сутки в Москве еще 48 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса. Таким образом, в Москве общее количество выздоровевших пациентов 270 человек. Не прошел этот день и без летальных исходов. В столице из-за осложнений коронавирусной инфекции скончались 2 человека.

Данные по Москве на 7 апреля.

Сегодня ранее: Названы регионы с новыми случаями коронавируса по регионам России (на 8 апреля)

Фото: стопкоронавирус.рф