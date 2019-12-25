В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

В России коронавирус унес 63 жизни.

В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. На данный момент количество летальных исходов из-за COVID-19 по стране достигло 63 случаев.

За последние сутки от коронавирусной инфекции погибли два человека в Московской области. По одному пациенту скончалось в Северной Осетии, Иркутской области, Хабаровской крае.

Названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.



