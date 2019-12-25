В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. На данный момент количество летальных исходов из-за COVID-19 по стране достигло 63 случаев.
За последние сутки от коронавирусной инфекции погибли два человека в Московской области. По одному пациенту скончалось в Северной Осетии, Иркутской области, Хабаровской крае.
Названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
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