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В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Сегодня, 11:04
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lesjasap

В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

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В России коронавирус унес 63 жизни.

В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. На данный момент количество летальных исходов из-за COVID-19 по стране достигло 63 случаев.

За последние сутки от коронавирусной инфекции погибли два человека в Московской области. По одному пациенту скончалось в Северной Осетии, Иркутской области, Хабаровской крае.

Названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.


 

Теги: коронавирус, оперштаб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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