Названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

За сутки зафиксировано 1175 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в 56 регионах.

Названы регионы с новыми случаями коронавируса по состоянию на утро 8 апреля.

По состоянию на утро среды 8 апреля в России 1175 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в 56 регионах страны. За сутки из-за осложнений вызванных COVID-19 скончались 5 человек (всего за весь период эпидемии 63 человека). Выздоровели за сутки 86 человек (за весь период 580). На сегодняшний день нарастающим итогом в России 8 672 подтвержденных коронавирусной инфекции.

По регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:

Москва - 660

Московская область - 95

Санкт-Петербург - 34

Ленинградская область - 32

Республика Марий Эл - 27

Мурманская область - 25

Краснодарский край - 24

Нижегородская область - 24

Липецкая область - 18

Республика Коми - 18

Республика Ингушетия - 18

Рязанская область - 15

Ямало-Ненецкий АО - 11

Воронежская область - 10

Кабардино-Балкарская Республика - 10

Чувашская Республика - 9

Оренбургская область - 8

Хабаровский край - 8

Республика Мордовия - 7

Республика Бурятия - 7

Красноярский край - 7

Приморский край - 7

Курская область - 6

Тамбовская область - 6

Республика Северная Осетия - 6

Алтайский край - 6

Тульская область - 5

Чеченская Республика - 5

Свердловская область - 5

Сахалинская область - 5

Белгородская область - 4

Смоленская область - 4

Тверская область - 4

Вологодская область - 4

Республика Калмыкия - 4

Ростовская область - 4

Республика Башкортостан - 4

Ханты-Мансийский АО - 3

Забайкальский край - 3

Еврейская АО - 3

Владимирская область - 2

Карачаево-Черкесская Республика - 2

Кемеровская область - 2

Новосибирская область - 2

Брянская область - 1

Калининградская область - 1

Республика Дагестан - 1

Пензенская область - 1

Самарская область - 1

Саратовская область - 1

Курганская область - 1

Республика Хакасия - 1

Омская область - 1

Томская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Республика Крым - 1

Лидируют по количеству заболеваемости Москва и Московская область. За ними следут Санкт-Петербург и Республика Коми. На 5 месте Ленинградская область.

Фото: стопкоронавирус.рф