Названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Названы регионы с новыми случаями коронавируса по состоянию на утро 8 апреля.
По состоянию на утро среды 8 апреля в России 1175 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в 56 регионах страны. За сутки из-за осложнений вызванных COVID-19 скончались 5 человек (всего за весь период эпидемии 63 человека). Выздоровели за сутки 86 человек (за весь период 580). На сегодняшний день нарастающим итогом в России 8 672 подтвержденных коронавирусной инфекции.
По регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:
Москва - 660
Московская область - 95
Санкт-Петербург - 34
Ленинградская область - 32
Республика Марий Эл - 27
Мурманская область - 25
Краснодарский край - 24
Нижегородская область - 24
Липецкая область - 18
Республика Коми - 18
Республика Ингушетия - 18
Рязанская область - 15
Ямало-Ненецкий АО - 11
Воронежская область - 10
Кабардино-Балкарская Республика - 10
Чувашская Республика - 9
Оренбургская область - 8
Хабаровский край - 8
Республика Мордовия - 7
Республика Бурятия - 7
Красноярский край - 7
Приморский край - 7
Курская область - 6
Тамбовская область - 6
Республика Северная Осетия - 6
Алтайский край - 6
Тульская область - 5
Чеченская Республика - 5
Свердловская область - 5
Сахалинская область - 5
Белгородская область - 4
Смоленская область - 4
Тверская область - 4
Вологодская область - 4
Республика Калмыкия - 4
Ростовская область - 4
Республика Башкортостан - 4
Ханты-Мансийский АО - 3
Забайкальский край - 3
Еврейская АО - 3
Владимирская область - 2
Карачаево-Черкесская Республика - 2
Кемеровская область - 2
Новосибирская область - 2
Брянская область - 1
Калининградская область - 1
Республика Дагестан - 1
Пензенская область - 1
Самарская область - 1
Саратовская область - 1
Курганская область - 1
Республика Хакасия - 1
Омская область - 1
Томская область - 1
Республика Саха (Якутия) - 1
Республика Крым - 1
Лидируют по количеству заболеваемости Москва и Московская область. За ними следут Санкт-Петербург и Республика Коми. На 5 месте Ленинградская область.
Фото: стопкоронавирус.рф
Обсуждение ( 0 )