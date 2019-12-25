В России зафиксировано 1175 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России от коронавируса излечились 86 человек. За всё время — 580.

В России зафиксировано 1175 новых случая заражения коронавирусом. Они выявлены в 56 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заразившихся в РФ выросло до 8672 человек в 81 регионе. Больше всего новых заболевших в Москве — 660. В Подмосковье их 95, в Санкт-Петербурге 34, в Ленобласти 32. Далее идут Марий Эл - 27, Мурманская область - 25, Краснодарский край — 24, Нижегородская область — 24.

За последние сутки от новой инфекции умерло пять человек. Двое в Подмосковье, а также по одному в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае. С начала эпидемии от коронавируса в России скончалось 63 человека.

За минувшие сутки в России от коронавируса излечились 86 человек. За всё время — 580.

Ранее Медведев призвал очистить отношения от санкций из-за пандемии коронавируса.