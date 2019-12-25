Политик отметил, что сейчас мир оказался на пороге глобального и тяжелейшего кризиса.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал очистить отношения от санкций из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в своей колонке для издания ТАСС.

Политик отметил, что сейчас мир оказался на пороге глобального и тяжелейшего кризиса из-за пандемии COVID-19. Поэтому, считает Медведев, "страны особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга".

Бывший премьер-министр России отметил, что с угрозой помогут справится только отношения, очищенные от санкций.

Ранее Дмитрий Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества.