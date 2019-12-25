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Медведев призвал очистить отношения от санкций из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 10:04
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matveyvn

Медведев призвал очистить отношения от санкций из-за пандемии коронавируса

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Политик отметил, что сейчас мир оказался на пороге глобального и тяжелейшего кризиса.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал очистить отношения от санкций из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в своей колонке для издания ТАСС.

Политик отметил, что сейчас мир оказался на пороге глобального и тяжелейшего кризиса из-за пандемии COVID-19. Поэтому, считает Медведев, "страны особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга".

Бывший премьер-министр России отметил, что с угрозой помогут справится только отношения, очищенные от санкций.

Ранее Дмитрий Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества.

Теги: коронавирус, медведев, политика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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