4 собаки погибли при пожаре в приюте "Ильинка"

Здание оказалось серьёзно повреждено. Необходима помощь неравнодушных граждан, которые могут принести свои инструменты.

Днём в среду, 16 августа, в Красногвардейском районе Петербурга случился пожар в приюте для животных "Ильинка". Изначально о жертвах происшествия не было никакой информации, однако, как рассказали сотрудники приюта в соцсетях, при возгорании погибли 4 собаки. Из здания вывели более 30-ти животных.

Напомним, что, по данным МЧС возгорание в здании на Поселковой улице распространилось на площади 50 кв.м. Его удалось локализовать усилиями 2-х пожарных расчетов и 10-ти спасателей.

По словам сотрудников приюта, здание оказалось серьёзно повреждено. Необходима помощь неравнодушных граждан, которые могут принести свои инструменты. Кроме того, организован сбор сухого корма для собак.

Ранее мы сообщили о том, что на Сенной площади потушили пожар в кафе.

Фото: Telegram / Помощь приюту "Ильинка" после пожара