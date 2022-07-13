Жителям Ленобласти напомнили, что делать при встрече с гадюкой

Опасное пресмыкающееся можно обнаружить на пути не только при прогулке в лесу, но и на дачном участке.

В Ленинградской области активизировались гадюки. Опасные змеи начали вообще встречаться грибникам в лесах и дачникам на их собственных участках. ЦУР Ленинградской области совместно с сотрудниками Нижне-Свирского заповедника подготовили ролик о правилах безопасности.

Так, любителям тихой охоты и садоводам советуют надевать только закрытую обувь и очень внимательно смотреть под ноги во время прогулок. Поскольку гадюки любят солнце, они также могут расположиться на тропинке или дачном крыльце.

Кроме того, повстречав змею, можно начать громко топать. Гадюки практически лишены слуха, но прекрасно улавливаются вибрации почвы. При укусе змеи необходимо постараться сохранить наиболее устойчивое положение, чтобы яд не распространился по телу. Самостоятельно лечиться нельзя - от интоксикации могут спасти только сотрудники скорой помощи.

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Видео: ВКонтакте / ЦУР Ленинградской области