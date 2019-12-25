Петербуржцам рассказали, почему нельзя гладить летучих мышей

Увидев крылатое существо вблизи дома стоит обратиться в экологическую дежурную службу.

В Северной столице продолжается нашествие летучих мышей. Несмотря на милый вид животных, к ним ни в коем случае нельзя прикасаться, напомнила пресс-служба дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга (ООПТ).

Как правило, рукокрылые любят выбирать места под крышами домов и на чердаках. Однако они могут проникнуть и в само здание, например, через окно. Поскольку летучие мыши являются известными переносчиками многих болезней, в том числе — бешенства, взаимодействовать с ними точно не стоит.

Если гражданин все-таки столкнулся с мышью в быту, необходимо сообщить об этом сотрудниками экологической дежурной службы. Кроме того, если животное успело укусить повстречавшегося ей человека, ему нужно пройти серию прививок от бешенства.

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