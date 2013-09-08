На берегу реки Оккервиль поселилась ондатра

Мускусные крысы обитают в крупных городах и происходят из Северной Америки.

У берегов реки Оккервиль заметили ондатру (мускусную крысу). Фото и видео с симпатичным грызуном разместил зоолог Павел Глазков в своем сообществе ВКонтакте "Каждой твари по паре".

По внешним признакам ондатра похожа на помесь бобра и крысы. Исторической родиной зверька стала Северная Америка, а в Россию он попал из-за своего ценного меха, поскольку считался промысловым видом. В основном ондатры выбирают для жизни крупные города и водоемы с крутыми берегами для строительства, отметил специалист.

Также Глазков рассказал про жильё ондатр. Подобно бобрам, зверьки возводят хатки для своего семейства. Вырастая, дети обустраиваются отдельно от родителей.

Ранее мы сообщили о том, что бобриха поссорилась с бобром на Оккервиле.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков