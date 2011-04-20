Бобриха поссорилась с бобром на Оккервиле

По законам природы в семействе процветает матриархат.

Проживающая на реке Оккервиль семья бобров снова удивила пользователей соцсетей: на этот раз самка-бобриха поссорилась со своим "мужем" во время отдыха с ребёнком. Видео с семейным скандалом выложил зоолог Павел Глазков в своём паблике ВКонтакте "Каждой твари по паре".

По словам специалиста, биологически у бобров сложился матриархальный строй. За строительство плотин и рытьё нор в основном отвечают именно самки - они же стоят на страже укрытий.

Самке, похоже, не понравилось, что бобр нарушил ее идиллию с бобренком. Мать любезничала со своим детенышем, а отец, по всей видимости, пытался к ним присоединиться, и самка этот жест явно не оценила. Павел Глазков, зоолог

Кроме того, эксперт рассказал ещё несколько фактов о бобрах. Как выяснилось, эти животные - вегетарианцы, у них отсутствуют клыки, но есть специальные выросты на губах, которые спасают от попадания воды и помогают лучше пережёвывать ветки.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев попросили не трогать птенцов в городских парках.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков