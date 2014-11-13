Петербуржцев попросили не трогать птенцов в городских парках

Как пояснили орнитологи городского комитета по природопользованию, слетки не выпали из гнезда, а просто готовятся к самостоятельной жизни.

Жителей и гостей Петербурга убедительно просят не приближаться к новорождённым птенцам, которые регулярно прогуливаются по городским паркам. Об этом сообщили в telegram-канале комитета по природопользованию.

Работающие с ведомством орнитологи заверили, что слетки с коротким крылышкам и хилым оперением не нуждаются в помощи, даже если рядом нет мамы.

Они не выпали из гнезда, а оставили его самостоятельно. Ещё примерно два-три недели родители будут продолжать заботиться о них. сообщили специалисты

Излишнее внимание со стороны человека только напугает малышей, поэтому не стоит трогать их, а тем более - забирать домой, предупредили в комитете. Такие действия могут привести к гибели птенцов.

При этом, бывают исключения, когда птенцу действительно угрожает опасность - например, если он случайно вышел на проезжую часть. В этом случае необходимо осторожными движениями перенаправить пернатого в сторону ближайшего газона, и только в крайнем случае - донести его до туда на руках.

Ранее мы сообщили о том, что спасенная в Ленобласти лосиха вернулась к людям "за акушерскими услугами".

Фото: Telegram / ПриродоВеды