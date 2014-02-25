Спасенная в Ленобласти лосиха вернулась к людям "за акушерскими услугами"

Более месяца назад её выпустили в дикую природу.

Спасённая лосиха из Ленобласти вернулась к людям за акушерскими услугами. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Окрепшую лосиху Весту 21 мая выпустили на волю, до этого за ней ухаживали в туристической деревне Мандроги. На животное был надет ошейник с с GPS-датчиком. Однако в конце июня Веста сама вернулась к людям, а через несколько дней, 27 июня, родила лосёнка.

Сейчас малыш находится под присмотром ветеринаров.

Фото: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области