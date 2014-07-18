  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские электрички перешли на зимние расписание
Сегодня, 11:03
88
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские электрички перешли на зимние расписание

0 0

С новым графиком движения поездов можно ознакомиться на портале РЖД и на вокзалах.

Петербургские электрички перешли на новое расписания. Пассажиры могут ознакомиться с зимним графиком курсирования пригородных поездов на сайте РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пассажирской компании".

Кроме того, горожане и жители Ленобласти могут узнать информацию об измeнениях в расписании на станциях и вокзалах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола. В Общероссийском объединении пассажиров раскритиковали идею.

Фото: Piter.tv

Теги: зимние расписание, общественный транспорт, пригородные поезда, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии