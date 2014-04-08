В Общероссийском объединении пассажиров раскритиковали идею узаконить права туристов с верхних полок на прием пищи за столом

Они считают, что путешественники могут и сами договориться. А инициатива станет поводом для конфликтов.

В Минтрансе предложили обязать пассажиров с нижних полок поездов уступать стол тем, кто купил билет на верхнюю полку. В Общероссийском объединении пассажиров идею не одобрили. По их мнению, закрeпление нормы приведет к ссорам. Об этом сообщили на телеканале "360".

Председатель ВРОО "Региональная Инициатива" и Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что пассажир, покупая билет на верхнюю полку, должен понимать, что он выбирает менее удобное место.

Закрепление этих норм в законе — 30 минут — даст возможность необоснованному требованию со стороны пассажира верхней полки, чей билет значительно дешевле, требовать данное время". Илья Зотов, ВРОО "Региональная Инициатива"

По мнению эксперта, норма спровоцирует скандалы в поездах, поэтому лучше от нее отказаться. Представитель объединения считают, что пассажиры могут решить данный вопрос самостоятельно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Минцифры подготовило поправки, которые позволят сдавать биометрию через приложение.

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