Минтранс: Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола

Профильное ведомство подготовило законопроект с нововведениями для пассажиров поездов в РФ.

Минтранс России планирует обязать пассажиров нижних полок поездов могут уступать место у стола тех, кто размещен на нижней полке. Проект соответствующего постановления размещен на официальном портале правовой информации.

По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. документ профильного министерства

Чиновники уточнили, что на утренний и вечерний приемы пищи пассажирам верхних полок должно быть выделено не не менее 30 минут. Также на обеденное время им предоставят в пути не более одного часа.

Будет расширен перечень документов, по которым россияне смогут оформлять билеты на поезда. Список расширится за счет справки об утере гражданского паспорта, справки об освобождении из мест заключения, временного удостоверения личности (выданного МВД РФ), а также документ, который удостоверяет личность осужденного.

Минцифры подготовило поправки, которые позволят сдавать биометрию через приложение.

Фото: Piter.tv

