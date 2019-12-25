Минцифры подготовило поправки, которые позволят сдавать биометрию через приложение

Максут Шадаев рассказал о правках, которые чиновники введут в систему.

Глава российской Минцифры рассказал о том, что профильное ведомство подготовило поправки, которые позволят пользователям сдавать биометрию через специальное приложение. Такими сведениями с участниками форума Finopolis поделился чиновник Максут Шадаев. Будут внесены правки в законопроект.

Что касается единой биометрической системы, это очень сложный, комплексный, амбициозный проект и по задумке, и по началу реализации. Сейчас происходит новое переформатирование этого проекта. Технически мы создали основу, приняли закон в конце прошлого года.. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Эксперт полагает, что следует продумать мотивацию для пользователя, чтобы заставить его сдать биометрию. Сейчас Минцифры думает о том, какие следует запустить процессы для решения проблемы. Вторым пунктом программы станет процесс упрощения сдачи биометрических данных. Если приложение будет разработано, то человек сможет сдавать биометрию без посещения банка или отделения МФЦ.

Минтранс предложил внедрить биометрию в аэропортах.

Фото: YouTube / Российское общество Знание