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Жириновский возглавил список кандидатов ЛДПР на выборы в ЗакС Петербурга
Сегодня, 8:59
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Жириновский возглавил список кандидатов ЛДПР на выборы в ЗакС Петербурга

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В тройку также вошел нынешний депутат городского парламента Павел Иткин.

В петербургском штабе ЛДПР определились с кандидатами на выборы в Законодательное собрание города. Тройку общегородского списка возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Об этом 1-го июля сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР. 

Накануне в штабе прошла конференция по выдвижению кандидатов по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам. Общегородскую часть списка возглавил Владимир Жириновский. На второе место был избран координатор ЛДПР в Петербурге Юрий Ломакин. Тройку замкнул действующий депутат ЗакСа Павел Иткин. 

Также Жириновский подал документы на выборы в Госдуму. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, кто был выбран от "Яблока" и КПРФ.

Фото: пресс-служба ЛДПР

Теги: выборы, жириновский, закс петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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