Жириновский возглавил список кандидатов ЛДПР на выборы в ЗакС Петербурга

В тройку также вошел нынешний депутат городского парламента Павел Иткин.

В петербургском штабе ЛДПР определились с кандидатами на выборы в Законодательное собрание города. Тройку общегородского списка возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Об этом 1-го июля сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

Накануне в штабе прошла конференция по выдвижению кандидатов по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам. Общегородскую часть списка возглавил Владимир Жириновский. На второе место был избран координатор ЛДПР в Петербурге Юрий Ломакин. Тройку замкнул действующий депутат ЗакСа Павел Иткин.

Также Жириновский подал документы на выборы в Госдуму.

Ранее Piter.TV рассказал о том, кто был выбран от "Яблока" и КПРФ.

Фото: пресс-служба ЛДПР