Строительство жилья в городе-спутнике Южный синхронизируют с открытием кампуса ИТМО

Населения города может достичь 9 тыс. человек.

Первое жилье в городе-спутнике Южный появится одновременно с открытием нового кампуса Университета ИТМО. Об этом на XIV Петербургском международном инновационном форуме сообщил заместитель генерального директора по стратегии ООО "Город-спутник Южный" Алексей Антонов.

К моменту старта работы кампуса студенты и преподаватели смогут поселиться рядом с университетом. Жилое строительство будут вести синхронно с созданием инновационного центра.

На примыкающей к кампусу территории застроят около 240 тыс. квадратных метров, из них 210 тыс. отдадут под квартиры. В квартале смогут проживать около 9 тыс. человек, с учетом населения поселка Лесное. Проект предусматривает появление социальных и коммерческих объектов. В городе будут зоны для прогулок и катания на велосипеде.

По словам Антонова, на днях специализированный застройщик будущего города получил согласование первого этапа проекта планирования территории и эскиза. Первые дома планируют ввести в эксплуатацию уже в 2024 году.

Город-спутник Южный будет ограничен Пушкином, Гатчиной и Петродворцом.

Накануне стало известно, что на территории ИТМО Хайпарка появится Центр обработки данных.

Фото: startdevelop.com