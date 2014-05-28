На территории ИТМО Хайпарка появится Центр обработки данных

В Центре будет 1248 серверных стоек.

На территории ИТМО Хайпарка в городе-спутнике Южный появится Центр обработки данных стоимостью около 2 млрд рублей. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба университета.

О решении сегодня объявил заместитель генерального директора АО "ИТМО Хайпарк" Михаил Мастин на проходящем в Экспофоруме XIV Петербургском международном инновационном форуме.

Центр необходим в связи с ростом рынка больших данных. Комплекс будет строиться в несколько этапов с плановым увеличением мощности. Максимальная емкость ЦОД составит 8 машзалов по 156 стоек, всего — 1248 серверных стоек.

Подрядчика для строительства главного здания "ИТМО Хайпарк" будут выбирать в конце этого года. Город-спутник будет ограничен Пушкином, Гатчиной и Петродворцом. Сначала построят главный учебный корпус площадью 30 тыс. квадратных метров, четыре здания общежития №1 на 618 человек и улично-дорожную сеть. Затем будут готовы три здания общежития №2 на 463 студента. Ранее Piter.TV показывал, как выглядит проект.

Фото: пресс-служба агентства "Пресс-Папье"