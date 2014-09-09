Власти Петербурга утвердили проектную документацию "ИТМО Хайпарк"

Проект оценивается в 41 миллиард рублей.

Власти Петербурга утвердили проектную документацию научно-образовательного центра "ИТМО Хайпарк" в Пушкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 19 июля.

Центр будет создан на участке, площадь которого составляет 112,7 га. Кампус будет состоять из трех научных центров, на базе которых будут работать 50 научных лабораторий международного уровня и не менее 5 инновационных производств.

До 2024 года планируется возвести центр наук о жизни и здоровье, центр информационных технологий, центр фотоники, спорткомплекс, бизнес-инкубатор и ещё один корпус общежития. По плану, к 2027 году появятся центр обработки данных, еще один бизнес-инкубатор и социальная инфраструктура города-спутника.

Ранее АО "ИТМО Хайпарк" объявило новый конкурс на строительство научно-образовательного центра. Подать заявку можно до 10 августа этого года.

Фото: gov.spb.ru; news.itmo.ru