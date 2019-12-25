АО "ИТМО Хайпарк" объявило новый конкурс на строительство научно-образовательного центра

Подать заявку можно до 10 августа этого года.

АО "ИТМО Хайпарк" объявило новый конкурс на прокладку инженерных коммуникаций на территории будущего научно-образовательного комплекса в Пушкине. Информация появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,7 млрд рублей.

Ранее победителем первого конкурса стала компания "Мегамейд", которой предстояло выполнить работы за 1,6 млрд рублей. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала выбор прошлого подрядчика недействительным.

Известно, что до 2024 года планируется возвести центр наук о жизни и здоровье, центр информационных технологий, центр фотоники, спорткомплекс, бизнес-инкубатор и ещё один корпус общежития. По плану, к 2027 году появятся центр обработки данных, еще один бизнес-инкубатор и социальная инфраструктура города-спутника. Проект оценивается в 41 миллиард рублей.

Ранее Piter.TV рассказал, что будет включать в себя кампус.

Фото: news.itmo.ru