Проект кампуса ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный прошел государственную экспертизу

На территории кампуса будут общежития, учебный корпус, инновационный центр.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства первой очереди Второго кампуса Университета ИТМО в городе-спутнике Южный. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба вуза.

Сначала построят главный учебный корпус, четыре здания общежития №1 на 618 человек и улично-дорожную сеть. Затем будут готовы три здания общежития №2 на 463 студента.

Главный учебный корпус будет состоять из девяти зданий. Они займут площадь в 30 тыс. кв. метров. Корпус объединят под одной крышей в форме гигантского диска, на нем разместят спортивные зоны и беговую дорожку. Помимо учебных аудиторий и преподавательских также будут созданы коворкинги для проектной и индивидуальной работы, фабрика-лаборатория для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровая библиотека, фуд-корт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга. Атриум-трансформер сможет превращаться в конгресс-зал на 2 тыс. человек.

Еще одна особенность — Студенческий клуб. Это будет медиакомплекс, рассчитанный на обучение 1,6 тыс. студентов и аспирантов, а также работу 500 преподавателей и другого персонала. В нем будут обучаться и заниматься наукой магистры и аспиранты. "Бакалавры" и "специалисты" продолжат обучение в городском кампусе в центре Петербурга.

После того, как правительство Петербурга согласует проект планировки территории, и АО "ИТМО Хайпарк" получит разрешение на строительство, начнется возведение первых объектов кампуса.

В городе-спутнике Южный планируют построить дома, где могли бы проживать учащиеся и преподаватели.

Фото: vk.com/itmohighpark