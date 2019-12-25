Проекты трех научных центров "ИТМО Хайпарк" одобрены Главгосэкспертизой

Заказчиком строительства выступает АО "ИТМО Хайпарк", генеральным проектировщиком является ООО Архитектурное бюро "Студия 44".

Главгосэкспертиза России утвердила проектную документацию объектов второй фазы строительства научно-образовательного центра "ИТМО Хайпарк", реализуемого на основе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в новом городе-спутнике Южный в Пушкинском районе Петербурга.

На втором этапе запланировано возведение трёх зданий образовательного комплекса высотой от 3 до 4 этажей. Центр информационных технологий будет сосредоточен на прикладных исследованиях и разработках в сфере IT и робототехники, Центр фотоники и квантовых технологий займётся оптическими исследованиями и созданием новых оптических приборов, а в Центре наук о жизни и здоровье планируют проводить исследования в областях микробиологии, биохимии и биотехнологий, пояснила главный эксперт проекта Марина Куртикова. Каждое здание рассчитано на одновременное присутствие 500 человек, включая 300 студентов, 180 преподавателей и сотрудников НИУ ИТМО, а также 20 технических работников.

Заказчиком строительства выступает АО "ИТМО Хайпарк", генеральным проектировщиком является ООО Архитектурное бюро "Студия 44".

Ранее Главгосэкспертиза уже одобрила проекты первого этапа строительства, включающие источник теплохолодоснабжения, общежитие, системы водоотведения и другие объекты инфраструктуры кампуса. Общая сумма вложений в проект превышает 41 миллиард рублей. На площади около 100 гектаров планируется создать условия для проживания и обучения 3,6 тысяч магистров и аспирантов, работы 400 преподавателей, а также для размещения 1,1 тысячи человек обслуживающего и вспомогательного персонала. Примерно 2,5 тысячи человек будут жить прямо на территории кампуса.

Фото: "Студия 44"