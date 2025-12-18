В НМИЦ Алмазова запустили кампус для медиков

Врачи и студенты будут изучать нейросети, геномный анализ и работу с большими данными.

В Северной столице начал функционировать кампус, ориентированный на подготовку кадров в сфере биоинформатики и цифровых медицинских технологий. Торжественное открытие состоялось на площадке Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в видеообращении подчеркнул значимость новой структуры. По его мнению, этот кампус станет ключевым элементом в формировании будущего отечественной медицины. Он отметил, что исследования на стыке врачебного дела и искусственного интеллекта закладывают основу для новой системы здравоохранения. Среди приоритетных направлений работы глава ведомства назвал интерпретацию клинических данных, анализ геномной информации, диагностику с помощью нейросетей и создание цифровых продуктов.

В новом пространстве студенты медицинских вузов со всей страны смогут бесплатно получать дополнительную квалификацию в области нейросетей и биоинформатики. Для руководителей и практикующих специалистов предусмотрено обучение методам обработки данных и внедрения искусственного интеллекта в повседневную практику. Планируется, что ежегодно интенсивные курсы в кампусе будут проходить не менее 160 человек. НМИЦ Алмазова является одним из крупнейших научно-клинических центров страны, где трудятся около восьми тысяч сотрудников и ежегодно повышают квалификацию более четырех тысяч специалистов.

