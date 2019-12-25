Первое жилье в городе-спутнике Южный планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

До конца 2022 года компания намерена получить разрешение на строительство.

Группа компаний "СТАРТ-Девелопмент" приступает к реализации первого этапа строительства города-спутник Южный, расположенного в Пушкинском районе Петербурга. В этом ему поможет банк "Санкт-Петербург", который готов вложить порядка 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Партнеры договорились, что на участке 39,8 га построят около 240 тыс. квадратных метров недвижимости, из них 210 тыс. квадратных метров – площадь будущих квартир. На территории комплекса будут также располагаться объекты социальной инфраструктуры, скверы и парки.

До конца 2022 года компания намерена получить разрешение на строительство первых жилых домов общей площадью не менее 50 тыс. квадратных метров. В 2024 году объекты планируют ввести в эксплуатацию. Первая очередь будет примыкать к научно-образовательному центру "ИТМО Хайпарк".

Международный опыт показывает, что районы, в которых находятся университеты быстрее развиваются, в них повышается спрос на квартиры, они становятся точкой притяжения людей. Владимир Васильев, ректор Университета ИТМО

Впервые о создании города-спутника под названием "Южный" власти Петербурга заговорили в 2013 году. В городе смогут проживать 134 тыс. человек. Также в новом городе обещают предоставить более 60 тыс. рабочих мест.

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Фото: startdevelop.com