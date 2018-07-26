В Пушкинском районе появится «умный город»

В рамках петербургского международного экономического форума городское правительство, университет ИТМО, управляющая компания «СТАРТ Девелопмент» и Сбербанк подписали соглашения о разработке и внедрению проектов по социально-экономического развитию города-спутника Южный с использованием технологий «умного города».

Создание нового городского пространства, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры с применением решений "умный город" - лучшие мировые практики в области развития инфраструктуры и внедрения технологий в городскую среду появятся в городе-спутнике Южный, территория которого изначально будет планироваться в соответствии с инфраструктурными решениями "умного города".

Эдуард Батанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Мы идем к тому, что сервисная модель государство должна быть незаметной, т.е. человек должен получать услуги, не замечая, что он это делает.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Если мы говорим о том, где ставить торговую точку, только с помощью Big data можно понять в какой точке должен стоять магазин и это большая работа и это может делать искусственный интеллект.

В рамках глобальной цифровизации город-спутник Южный ждёт три проекта информационных систем: центр имущественных отношений, цифровая модель региона и центр жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства региона. При этом в проект развития входит даже строительство частной станции метро. Объем инвестиций составит около 1 млрд рублей. Планируется, что проект будет реализован к 2023 году.