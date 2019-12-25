Застройщик Setl Group купил землю бывшего совхоза "Цветы" в Московском районе

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Холдинг Setl Group приобрел три земельных участка в Московском районе, которыми ранее владел совхоз "Цветы". Об этом сообщает издание "Деловой Петербург" 4 августа.

Участки общей площадью 143 га расположены на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. Они являются частью проекта "Город цветов". Пару лет назад на 74 га планировалось основать жилой комплекс комфорт-класса общей площадью 740 тыс. квадратных метров на 11,9 тыс. человек. За проект взялось АО "Пулково цветы". В 2018 году компания получила разрешение на строительство, однако комплекс так и не появился.

В конце июля этого года компания продала холдингу участки с разрешением. Сумма сделки неизвестна, но эксперты оценивают ее в 2,5-3 млрд рублей. Территория предполагает почти 150 тыс. квадратных метров недвижимости и объекты социальной инфраструктуры.

Участки в Московском районе – не единственное недавнее приобретение застройщика. Ранее стало известно, что Setl Group планирует построить новый жилой комплекс бизнес-класса на Рижском проспекте.

Фото: pexels.com