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На Рижском проспекте появится жилой комплекс бизнес-класса от Setl Group
Сегодня, 13:53
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На Рижском проспекте появится жилой комплекс бизнес-класса от Setl Group

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Площадь участка составит 1,1 га.

В Адмиралтейском районе Петербурга на участке площадью около 1,1 га на Рижском проспекте застройщик Setl Group планирует построить жилой комплекс бизнес-класса, площадь которого составит 48 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на совладельца компании Илью Еременко. 

На территории будут располагаться здания высотой от четырех до девяти этажей со встроенными помещениями и подземным паркингом. Жилая площадь составит 20 тысяч квадратных метров. 

С весны этого года участок находится в аренде у дочерней структуры компании – ООО "Цесма". В настоящее время готовится договор купли-продажи, чтобы застройщик смог скорее приступить к строительству комплекса.

В конце июня этого года стало известно, что Setl Group сдал жилкомплекс в Василеостровском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: setl group, жилой комплекс, рижский проспект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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