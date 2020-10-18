Setl Group сдал жилкомплекс в Василеостровском районе

Во вторник, 29 июня, стало известно о сдаче в эксплуатацию жилого комплекса "Эмеральд на Малой Неве", проектировщиком которого выступила девелопер студия "Интерколумниум".
Четыре двенадцатиэтажных дома, построенных в современном стиле, расположились в Василеостровском районе Петербурга вдоль набережной Макарова, сообщила пресс-служба девелопера Setl Group. Сам ЖК является комплекс высокого комфорт-класса.
Отмечается, что объект имеет в составе сквер с фонтаном во внутреннем дворе.
В составе комплекса – четыре двенадцатиэтажных дома.
Ранее мы писали, что у жилого комплекса в Кронштадте появится благоустроенная набережная с холмами и арт-объектом.
Фото: vk.com/emerald_na_maloy_neve
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