Setl Group сдал жилкомплекс в Василеостровском районе

В комплекс вошли четыре двенадцатиэтажных дома.

Во вторник, 29 июня, стало известно о сдаче в эксплуатацию жилого комплекса "Эмеральд на Малой Неве", проектировщиком которого выступила девелопер студия "Интерколумниум".

Четыре двенадцатиэтажных дома, построенных в современном стиле, расположились в Василеостровском районе Петербурга вдоль набережной Макарова, сообщила пресс-служба девелопера Setl Group. Сам ЖК является комплекс высокого комфорт-класса.

Отмечается, что объект имеет в составе сквер с фонтаном во внутреннем дворе.

В составе комплекса – четыре двенадцатиэтажных дома.

Ранее мы писали, что у жилого комплекса в Кронштадте появится благоустроенная набережная с холмами и арт-объектом.

Фото: vk.com/emerald_na_maloy_neve