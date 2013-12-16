Setl Group возведёт автотрассы к ЖК в двух районах Петербурга

Городской комитет по строительству и архитектуре выдал компании разрешения на. создание 3-х проектов планировки территории.

Компания Setl Group займётся строительством двух трасс к своим ЖК в Приморском и Московском районах. Соответствующее разрешение на создание проектов планировки территории выдал комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Так, организация построит 550-метровый участок проспекта Космонавтов от Кузнецовской до Благодатной улицы. Рядом находится ЖК "Статус", его жилая площадь составляет 84 тыс. кв.м. Территория под застройку была выкуплена Setl Group еще в 2018 году.

Также компании необходимо заняться строительством двух участков новой транспортной артерии между Шуваловским и Суздальским проспектами общей протяжённостью почти 2,8 км.

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Фото: Piter.TV