У петербургской компании хотят изъять недвижимость под строительство Витебской развязки

КРТИ предлагает организации 69,6 млн рублей за передачу земельного участка и нежилого здания.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти намерены назначить экспертизу для установления стоимости земельного участка и нежилого здания на Заставской улице, находящихся в собственности ООО "Управление механизации №4". Процедура необходима для решения по заявлению КРТИ, который в июне этого заявил о намерении изъять недвижимость под строительство Витебской развязки. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Площадь участка составляет 3,8 тыс. кв.м., здания – 1,4 тыс. кв.м. За них ведомство предлагает организации 69,6 млн рублей, в том числе – 2,96 млн рублей компенсации убытков и упущенной выгоды.

Напомним, что в сентябре арбитраж уже удовлетворил требование горда об изъятии у УМ двух помещений общей площадью более 2 тыс.кв.м. Компания уже подала апелляцию.

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Фото: Piter.TV