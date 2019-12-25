Приватизацию Смольным санатория "Белые ночи" отказались перенести на 2024 год

За отсрочку передачи объекта в городскую собственность выступили представители КПРФ в ЗакСе.

Депутаты ЗакСа Северной столицы рассмотрели возможность ускорения передачи Смольному санатория "Белые ночи" на Приморском шоссе. Соответствующий законопроект рассматривался в среду, 9 ноября.

Представитель партии КПРФ Алексей Зинчук настаивал на внесении в документ поправки по переносам сроков приватизации до 2024 года. По его словам, с вопросом не нужно спешить, как с законом о КРТИ.

Тем не менее, инициативу коммуниста не одобрил представитель Смольного в городском парламенте Константин Сухенко. Он отметил, что законопроект нацелен на передачу здания именно до конца 2022-ого. С ним согласились большинство парламентариев: документ ожидает рассмотрения в третьем чтении.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный подал иск на 300 млн рублей к основателю ГК "Единые решения".

Фото: Piter.TV