Смольный подал иск на 300 млн рублей к основателю ГК "Единые решения"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти посчитал указанную истцом информацию неполной и попросил внести уточнения.

Комстрой Северной столицы подал иск в отношении основателя ГК "Единые решения" Владимира Артеева, а также его коллеги Сергея Григорьева. Городское ведомство требует взыскать с бизнесменов 299,1 млн рублей. Piter.TV обнаружил данные по делу в картотеке арбитражных судов.

Сумма образовалась из предыдущих судебных решений по разбирательством между Комстроем и ООО "Стройинвесткомплект" (ООО Стик-Плюс) . Как выяснилось, новый иск пока не принят к производству в связи с тем, что некоторые данные ответчиков не были указаны. Внести уточнения ведомству нужно будет до декабря.

Судя по данным rusprofile.ru, Григорьев выступает в качестве учредителя ООО "Стройинвесткомплект", но де-факто её руководством занимался Владимир Артеев. По данным на 2015 год баланс компании составил 1,5 млрд рублей, а выручка достигла 730 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге рассмотрят иск об отмене проекта "Газпромнефти" на Охтинском мысу.

Фото: Piter.TV