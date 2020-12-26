В Смольном рассказали о долгостроях "На Заречной" и "Три апельсина"

Строительство первой очереди планируют завершить в этом году.

Губернатор Петербурга отчитался о строительстве "проблемных" жилых комплексов в Петербурге. Речь идет о ЖК "На Заречной" и "Три апельсина". Об этом Александр Беглов написал на своей странице в "ВКонтакте".

По словам градоначальника, ситуацию с долгостроями удалось исправить, и новые подрядчики работают строго по графику. Инвестору предстоит завершить пять недостроенных домов, находящихся на разной стадии готовности.

Напомним, сейчас объекты строит "РСТИ". Ожидается, что строительство первой очереди ЖК "На Заречной" и ЖК "Три апельсина" завершат в 2021 году. Работы на третьем этапе ЖК "На Заречной" закончат в 2023 году. Наблюдать за строительством можно в режиме онлайн.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов