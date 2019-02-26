Общая жилая площадь новых домов составляет почти 85,5 тысячи квадратных метров.

В Северной столице сданы два значимых жилых комплекса — "БФА в Озерках" и "Морская набережная. Ваш дом у моря". Эти объекты находились в числе приоритетных на контроле городского Комитета по строительству, отметил портал "Строительный Петербург".

Общая жилая площадь новых домов составляет почти 85,5 тысячи квадратных метров. В них размещается 1 491 квартира. Проекты реализованы компаниями "Зенит-Строй-Инвест" и "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад" при поддержке городского учреждения "Управление строительными проектами".

Новые дома уже введены в эксплуатацию и готовы принять новосёлов.

В апреле 2025 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 285 275,60 кв. м нового жилья. За месяц построено 99 жилых зданий (многоквартирные комплексы и индивидуальные жилые строения). Жильем будут обеспечены более 6400 тысяч семей. В том числе сдано 85 домов ИЖС общей площадью почти 16 тыс. кв. м.

Фото: портал "Строительный Петербург"