В Петербурге в апреле 2025 года построили 285 275,60 кв. м нового жилья

Также было открыто 28 значимых социальных и общественных объектов.

В апреле 2025 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 285 275,60 кв. м нового жилья. За месяц построено 99 жилых зданий (многоквартирные комплексы и индивидуальные жилые строения). Жильем будут обеспечены более 6400 тысяч семей. В том числе сдано 85 домов ИЖС общей площадью почти 16 тыс. кв. м. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Среди районов города лидером стал Пушкинский: там ввели три крупных ЖК общей площадью 57 990,30 кв. м, включающих 1 798 квартир. Второе место занял Московский район, где построен один дом площадью 47 570,60 кв. м, рассчитанный на проживание примерно 963 семей. Замыкает тройку лидеров Фрунзенский район, где сдали два здания суммарной площадью 45 527,00 кв. м, предоставляющих жилье 1 068 семьям.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Также было открыто 28 значимых социальных и общественных объектов, среди которых школа на 825 учащихся в Пушкинском районе, современный многофункциональный спорткомплекс в Выборгском районе, центр боевых искусств в Кировском районе и отель класса три звезды в Калининском районе.

Фото: Piter.tv