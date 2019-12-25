Жена Дацика нашла плюсы в продлении ареста бойцу

Она отметила, что благодаря амнистии перед 9 мая Дацик освободится уже в июне.

Супруга Вячеслава Дацика Виктория не расстроилась, когда узнала, что ее возлюбленному продлили арест до 10 июня. Об этом она заявила в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте".

Девушка нашла плюсы в сложившейся ситуации. Она уверена, что благодаря амнистии, которая выйдет к 9 мая, Дацик освободится уже в июне.

"По этой амнистии, как мы надеемся, получится снять непогашенную судимость Славы. Если мы её снимаем, то Слава выходит сразу из зала суда", - рассказала Виктория подписчикам.

Супруга бойца заявила, что сейчас он находится в СИЗО на Шпалерной. Там, в отличие от "Крестов", день идет за полтора.

Виктория рассказала, что ход дела о незаконном пересечении границы Дациком и его другом Дмитрием Вечкиным затормозился из-за прокуратуры. Дело вернули на доследование, поскольку ни дома у Дацика, ни у его матери не проводили обыск. Родственники спортсмена хотят дать согласие на него и позволить осмотреть жилища на следующей неделе.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали командира батальона ГИБДД за дачу взятки.

Фото: ВКонтакте / Вечеслав Дацик