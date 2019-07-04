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Дацику продлили арест за незаконный побег в Эстонию в декабре 2019
Сегодня, 22:20
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nadezhda_sib

Дацику продлили арест за незаконный побег в Эстонию в декабре 2019

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Также под стражей находится его знакомый.

Дзержинский районный суд Петербурга продлил срок заключения под стражей Вячеслава Дацика и Дмитрия Вечкина. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Они обвиняются по статье ч.3 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации". 

В декабре 2019-го года Дацик, известный как "Рыжий Тарзан", пытался со своим знакомым попасть в Эстонию. Для этого они хотели на лодке переплыть реку, отделяющую Нарву от Ивангорода. 

Дацик просил в качестве меры пресечения домашний арест или залог в 500 тыс. рублей, а Вечкин — отказать в удовлетворении ходатайства.

Срок заключения продлили до 10 июня 2020-го года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ивангороде четверо иностранных граждан пытались попасть в Эстонию. 

Фото: социальные сети

Теги: дацик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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