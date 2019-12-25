Боец Дацик выйдет из колонии в Ленобласти по УДО

Мужчине дали год лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бойца Вячеслава Дацика. Об этом сообщил "ТАСС". Заседание проходило в Тосненском городском суде Ленобласти.

В августе защита подала документы в суд на УДО. Около двух недель назад в своем Instagram cупруга "Рыжего Тарзана" Виктория Дацик написала о том, что очень скоро ее муж окажется на свободе.

В декабре 2019-го года Дацик, известный как "Рыжий Тарзан", пытался со своим знакомым попасть в Эстонию. Для этого они хотели на лодке переплыть реку, отделяющую Нарву от Ивангорода. В общей сложности Дацик провел в тюрьме 10 месяцев.

Фото: Вячеслав Дацик / Instagram