Двух инспекторов ГИБДД задержали после жалобы "Рыжего Тарзана"

Они подозреваются в том, что брали взятку.

В Следственный комитет привезли двух инспекторов ГИБДД, на которых пожаловался Вячеслав Дацик. Он обвинил правоохранителей в том, что они безосновательно остановили его жену, когда та была за рулем, а также потребовали с Дацика 30 тысяч рублей. Об этом 3 июля сообщила "Фонтанка.ру".

Около месяца назад инспекторы ГИБДД остановили машину, в которой была его супруга Виктория. По их словам, претензии были обоснованы. На помощь она позвала своего мужа.

Вячеслав снял со своей кредитки 30 тысяч рублей. Версии обвинителя и двух правоохранителей расходятся в том, для чего он это сделал.

По информации издания, 3 июля полицейских задержали. Им вменяется взятка. Также возбуждено уголовное дело.

Имя Вячеслава Дацика, известного как "Рыжий Тарзан", появляется в СМИ уже не первый раз. Ранее Piter.TV сообщил о том, он ворвался в офис "Яблока" и открыл свой штаб в Кировском районе.

Фото: страница Вячеслава Дацика ВКонтакте