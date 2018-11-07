Дацик ворвался в офис "Яблока" в Петербурге и обвинил депутатов в пропаганде гей-ценностей

На бойца смешанного стиля хотят составить протокол о мелком хулиганстве.

Боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, более известный по прозвищу Рыжий Тарзан, едва не сорвал заседание депутатов "Яблока". Он ворвался в офис партии на Шпалерной улице и обвинил его участников в пропаганде гей-ценностей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Дацик также заявил, что собирается направится в 78-й отдел полиции и написать на депутатов заявление. В свою очередь он сам может подвергнуться административному наказанию. В отношении Рыжего Тарзана хотят составить протокол о мелком хулиганстве за то, что он называл "яблочников" людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

После приезда правоохранительных органов и задержания Дацика заседание партии "Яблоко" по выдвижению кандидата в губернаторы возобновилось.

Ранее мы писали, что Вячеслав Дацик провел тренировку для будущих политиков.

Фото: ВКонтакте / Вячеслав Дацик