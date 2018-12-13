Вячеслав Дацик провел тренировку для будущих политиков

Во время тренировки он показал основные приемы борьбы и самообороны.

В субботу, 27 апреля, в Таврическом саду с 12 до 14 часов прошла тренировка от Вячеслава Дацика. Ее посетили около 50 молодых спортсменов.

Во время тренировки Дацик показал основные приемы борьбы и самообороны. Он сообщил, что хотел бы воспитать из спортсменов молодых политиков и направить на муниципальные выборы этой осенью, а потом и на выборы более высокого уровня. На свою тренировку Дацик также приглашал политиков Петербурга. Однако никого из законодателей не пришли в Таврический сад. Вячеслав Дацик заявил, что "пойдет проверять политиков по их штабам".

Ранее сообщалось, что Вячеслав Дацик открыл свой штаб в Кировской районе. Целью штаба стала проверка муниципальных депутатов.

Видео: В. Дацик / личный архив.