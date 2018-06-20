Вячеслав Дацик открыл свой штаб в Кировской районе

Целью штаба борца против проституции станет проверка муниципальных депутатов.

В пятницу, 12 апреля, петербуржский боец Вячеслав Дацик открыл в Кировском районе свой "Штаб по борьбе за чистоту в политике". Об этом сообщают городские СМИ.

Целью штаба борца против проституции станет проверка муниципальных депутатов. В частности Дацик предлагает проверять потенциальных кандидатов во власть на полиграфе и ринге, а прошедшим эту проверки готов предоставить поддержку от своего штаба и себя лично.

Помимо политического уклона, штаб будет проводить бесплатные тренировки для детей. В качестве наставников будут выступать сам Дацик и его друзья.

Напомним, что 19 марта Василеостровский районный суд признал Дацика виновным по статье за хулиганство. Он "руководил" зачисткой местных борделей в мае 2016 года. За преступления мужчину осудили на 3,5 года в колонии строгого режима, но Дацик вышел спустя два года.

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