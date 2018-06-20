Сломанный бетонный столб на Тухачевского обмотали клейкой лентой

Пользователи с иронией отнеслись к подобным методам восстановительных работ и начали массово предлагать свои варианты.

Петербуржцы заметили в Красногвардейском районе сломанный столб, который кто-то обмотал клейкой лентой. Очередной пример русской смекалки пользователи разместили в группе "Признавашки ДТП".

- Что чинит лучше, чем синяя изолента?

- Красно-белая лента

– написали пользователи

Поврежденную опору фонарного столба сфотографировали на улице Маршала Тухачевского у дома номер 41. Пользователи с иронией отнеслись к подобным методам восстановительных работ и начали массово предлагать свои варианты. Кто-то посоветовал использовать изоленту, клей, жвачку и даже подорожник. Петербуржцы также обеспокоились за "здоровье" фонарной опоры и выразили надежду, что она поскорее "выздоровеет".

Как пишет "Петербургский Дневник", ссылаясь на СПб ГУП "Ленсвет" в чьем ведомстве находится участок со столбом, опору скоро заменят на новую. Столб обмотали оградительной лентой после ДТП с автомобилем.

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Фото: "Признавашки ДТП"