В Ивангороде четверо иностранных граждан пытались попасть в Эстонию

Четверо иностранцев пытались попасть в Эстонию из Ивангорода. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и области.
Мужчин арабской внешности от 23 до 38 лет задержали в пограничной зоне. По всей видимости, они хотели добраться до соседней страны вплавь.
При них обнаружили рулон полиэтиленовой пищевой пленки и скотч.
Задержанным полагается штраф и выдворение, но депортацию придется отложить из-за коронавируса.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что за два дня в Петербург вернутся около 190 человек.
Фото: Piter.TV
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