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В Ивангороде четверо иностранных граждан пытались попасть в Эстонию
Сегодня, 21:03
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nadezhda_sib

В Ивангороде четверо иностранных граждан пытались попасть в Эстонию

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Однако на пограничной зоне их задержали.

Четверо иностранцев пытались попасть в Эстонию из Ивангорода. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и области.

Мужчин арабской внешности от 23 до 38 лет задержали в пограничной зоне. По всей видимости, они хотели добраться до соседней страны вплавь.

При них обнаружили рулон полиэтиленовой пищевой пленки и скотч. 

Задержанным полагается штраф и выдворение, но депортацию придется отложить из-за коронавируса. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за два дня в Петербург вернутся около 190 человек

Фото: Piter.TV 

Теги: ивангород
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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