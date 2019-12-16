В Ивангороде четверо иностранных граждан пытались попасть в Эстонию

Однако на пограничной зоне их задержали.

Четверо иностранцев пытались попасть в Эстонию из Ивангорода. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и области.

Мужчин арабской внешности от 23 до 38 лет задержали в пограничной зоне. По всей видимости, они хотели добраться до соседней страны вплавь.

При них обнаружили рулон полиэтиленовой пищевой пленки и скотч.

Задержанным полагается штраф и выдворение, но депортацию придется отложить из-за коронавируса.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за два дня в Петербург вернутся около 190 человек.

Фото: Piter.TV