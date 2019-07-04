Вячеслава Дацика переведут в тюрьму под Петербургом

Вячеслава Дацика, осужденного за помощь другу в незаконном пересечении границы с Эстонией, переведут в тюрьму под Петербургом. Об этом сообщила жена бойца Виктория на своей странице в Instagram.
Кроме того, документы на условно досрочное освобождение подали в Дзержинский суд. Есть вероятность, что их передадут в суд Форсоново, куда переведут Дацика.
Слава ведёт себя хорошо, нареканий со стороны СИЗО нет, он действительно понял и осознал свою ошибку и очень сожалеет об этом.
ранее написала Виктория.
Боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу "Рыжий Тарзан" провел в тюрьме уже около 8 месяцев.
Видео: Виктория Дацик / Instagram
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