Вячеслава Дацика переведут в тюрьму под Петербургом

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Вячеслава Дацика, осужденного за помощь другу в незаконном пересечении границы с Эстонией, переведут в тюрьму под Петербургом. Об этом сообщила жена бойца Виктория на своей странице в Instagram.

Кроме того, документы на условно досрочное освобождение подали в Дзержинский суд. Есть вероятность, что их передадут в суд Форсоново, куда переведут Дацика.

Слава ведёт себя хорошо, нареканий со стороны СИЗО нет, он действительно понял и осознал свою ошибку и очень сожалеет об этом. ранее написала Виктория.

Боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу "Рыжий Тарзан" провел в тюрьме уже около 8 месяцев.

Видео: Виктория Дацик / Instagram